أسكتلندا تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية بالطائرات المسيرة.. فيديو

بدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد 2021، الذي بدأت أولى لحظاته في نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع التزام العديد من الدلو باجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

وتستعد اسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد على طريقتها الخاصة،وذلك عن طريق تجهيز تصميم خاص يرسم العديد من الأشكال المضيئة في السماء خلال الاحتفالات التي تشارك فيها نحو 150 طائرة مسيرة، وفقا لموقع سبوتنيك.

A magnificent show featuring 150 drones flying across landmarks is marking Scotland's new year Hogmanay celebration pic.twitter.com/qPOLHlWdX9 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020

ومن جهة أخرى، فإن ليلة رأس السنة هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير عن الأعوام السابقة في العالم بأكمله، خاصة في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ولكن من الواضح أن نيوزيلندا لازالت محتفظة بنفس الطقوس سواء باستخدام عروض الألعاب النارية في مدينة أوكلاند، أو السماح للحشود بالتجمع في جميع أنحاء نيوزيلندا، وذلك بعد أن اقتربت من القضاء على فيروس كورونا بخطة إغلاق صارمة ومبكرة.

وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة العام الجديد 2021 في الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة .

كانت عدد من دول أوربا قد أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع احتفالات ليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19 كما يطلق عليه، لذا اكتفت فيينا بإقامة "حفل موسيقى واحد احتفالا برأس السنة، على عكس السنوات السابقة التى شهدت مئات الحفلات.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد إيطاليا بثًا مباشرًا لإضرام النيران فى شعلة ضخمة فى سيركوس ماكسيموس، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك في أقدم مدرج فى المدينة مع فعالية تستمر ساعتين يحييها فنانون تتخللها عروض إضاءة لمواقع تاريخية، وذلك تجنبًا لحدوث تجمعات تساهم في المزيد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

على جانب آخر أصبح من المتوقع أن لندن التى تمثل أحد أكبر عروض الألعاب النارية في العالم، فإن ضفاف نهر التايمز ستهدأ هذا العام بشكل مخيف، حيث أن الملايين في جميع أنحاء إنجلترا يخضعون الآن لقيود العزل بعد تفشي فيروس كورونا.