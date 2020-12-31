أرمينيا تبدأ تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر

كتب سمير حسنى

أعلنت أرمينيا اليوم الخميس، بدء تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان مكتب نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهر جريجوريان، أعلن فى وقت سابق، أنه سيتم حظر استيراد المنتجات التركية مؤقتًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.، بسبب تدخلها في النزاع القائم بإقليم ناجورنو قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان".

وقال: سيوقف الحظر تدفق الأموال إلى خزينة الدولة التركية، ويمنع في الوقت ذاته بشكلٍ نهائي دخول أي خطر محتمل عبر منتجات دولة معادية".