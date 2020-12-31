اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أرمينيا تبدأ تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:24 م
أرمينيا تبدأ تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر رئيس ارمينيا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أرمينيا اليوم الخميس، بدء تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان مكتب نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهر جريجوريان، أعلن فى وقت سابق، أنه سيتم حظر استيراد المنتجات التركية مؤقتًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.، بسبب تدخلها في النزاع القائم بإقليم ناجورنو قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان".

وقال: سيوقف الحظر تدفق الأموال إلى خزينة الدولة التركية، ويمنع في الوقت ذاته بشكلٍ نهائي دخول أي خطر محتمل عبر منتجات دولة معادية".
 

رئيس ارمينيا

ارمينيا

قره باغ

تركيا

المنتجات التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة