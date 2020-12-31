أذربيجان تبدأ تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية

قالت وزارة الطاقة اليوم الخميس، إن أذربيجان بدأت ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتي (تاب)، لتشرع في الدخول إلى سوق الطاقة المربحة التي تهيمن عليها روسيا.

ويحظى المشروع بدعم المفوضية الأوروبية في إطار جهود لتقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

وتسيطر روسيا على 34 بالمئة من سوق الغاز الأوروبية وتعتزم زيادة صادرات الغاز لأوروبا، إلى 183 مليار متر مكعب العام القادم من 171-172 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام. ويبلغ استهلاك أوروبا السنوي نحو 500 مليار متر مكعب تستخدم عادة في توليد الكهرباء.

وتاب جزء من ممر الغاز الجنوبي البالغة تكلفته 40 مليار دولار، والذي يمتد 3500 كيلومتر من أذربيجان إلى أوروبا ويحصل على الغاز من الحقل العملاق شاه دنيز2 الأذربيجاني العملاق في بحر قزوين.

وتهدف أذربيجان لتوريد عشرة مليارات متر مكعب إلى السوق الأوروبية للغاز سنويا، تشمل ثمانية مليارات إلى إيطاليا وملياري متر إلى اليونان وبلغاريا.

وقالت وزارة الطاقة في بيان "ممر الغاز الجنوبي سيعزز نظام أمن الطاقة العالمي. إنه يربط منطقة قزوين بأوروبا".

والمساهمون في تاب هم بي.بي وسنام اللتان تملكان 20 بالمئة لكل منهما، علاوة على فلوكسيس بحصة 19 بالمئة وإيناجاز بنسبة 16 بالمئة وأكسبو بنسبة خمسة بالمئة.

وبدأت المرحلة الأولى من حقل دنيز شاه الإنتاج في 2006، لتضخ ما يزيد عن عشرة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز إلى أذربيجان وجورجيا.

وبدأت المرحلة الثانية الإنتاج في 2018، لتضيف 16 مليار متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز عند الذروة لتصل بإجمالي الطاقة إلى 26 مليار متر مكعب.