111 ألفا و231 طلب تصالح بمخالفة البناء بكفر الشيخ بقيمة 518 مليونا و210 ألف جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح بمخالفات المبانى لنهاية العام الحالى 2020، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات، سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها، أو تخفيض 40٪ فى المدن.

وأوضح المحافظ، أن الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن زاد، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة تلقينا 111 ألفا و231طلب تصالح، بقيمة 518 مليونا و210 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح.