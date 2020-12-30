اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:39 م
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وكيل صحة الدقهلية يطمئن على اسطوانات الأكسجين بمستشفى حجر تمى الأمديد

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:21 م
وكيل صحة الدقهلية يطمئن على اسطوانات الأكسجين بمستشفى حجر تمى الأمديد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفقة وكيل الطب الوقائي، مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد، للاطمئنان على سير العمل وعلى الخدمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا، والتأكد من جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومدى التزام الفرق الطبية بتطبيق احدث بروتوكول للعلاج.

كما اطلع وكيل الوزارة  على مخازن المستلزمات والأدوية، وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمه الطبية اللازمة للمرضى وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وشدد مكى على إدارة المستشفى بمتابعة جميع الحالات خصوصاً فى فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين والتأكد من توافر المخزون الكافى وسلامة المخارج والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

 

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الدكتور سعد مكى يتوسط الفريق الطبى
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الجولة بالمستشفى
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الدكتور سعد مكى يتحدث إلى الفريق الطبى

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