اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:12 ص
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وفيات كورونا اليومية فى موسكو تبقى فوق مستوى 70 حالة أكثر من شهر ونصف

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:00 ص
وفيات كورونا اليومية فى موسكو تبقى فوق مستوى 70 حالة أكثر من شهر ونصف كورونا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيلها 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 75 حالة رصدت في بيانات العاصمة أمس ، وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 72 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 11136 شخصا، بعد أن كان 11064 في الإحصائية السابقة، بحسب " روسيا اليوم".

وتشهد موسكو استقرارا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 25 ديسمبر 77 حالة، وفي 26 ديسمبر 73، وفي 27 ديسمبر 76، وفى 28 ديسمبر 75، ويبقى هذا المعدل على مستوى فوق 70 حالة على مدار أكثر من 1.5 شهر.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 798098 إصابة مؤكدة، بينها 615396 حالة شفاء، وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التى بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 5641.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 27002 إصابتين مع رصد 562 وفاة، ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


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لقاح كورونا

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