اليوم السابع
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وسائل إعلام يمنية: أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:51 م
وسائل إعلام يمنية: أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن انفجار اليمن
كتب سمير حسنى

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ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن هناك أنباء عن مقتل مسؤول أمني كبير في انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.
 
وتظهر الصور التى بثتها محطات تلفزة سقوط أحد الصواريخ بأرضية المطار.، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المطار تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.
 
وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.
 
ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.
 
 
 
 
 
 
 

 


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الحكومة اليمنية الجديدة

انفجار مطار عدن

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