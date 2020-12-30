وسائل إعلام يمنية: أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن

ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن هناك أنباء عن مقتل مسؤول أمني كبير في انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وتظهر الصور التى بثتها محطات تلفزة سقوط أحد الصواريخ بأرضية المطار.، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المطار تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.