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وسائل إعلام: القوات الأمريكية تستعد لهجوم محتمل وشيك لاستهدافها فى العراق

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:58 م
وسائل إعلام: القوات الأمريكية تستعد لهجوم محتمل وشيك لاستهدافها فى العراق الجيش الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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نقلت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية، تأكيدها أن القوات الأمريكية في المنطقة تستعد لهجوم محتمل ووشيك قد يستهدفها في العراق.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وصول قاذفتين إضافيتين من طراز "بي-52" إلى الشرق الأوسط في إطار تفعيل استراتيجية الردع ضد طهران، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، انتهاء ثالث مهمة لقاذفات B -52 الاستراتيجية في المنطقة.

وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية: قواتنا جاهزة للرد على أي عدوان ضد الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة، فيما أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، أن تحليق القاذفتين في الشرق الأوسط يبعث برسالة ردع لمن ينوي إلحاق الأذى بالأمريكيين.


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