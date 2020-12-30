وسائل إعلام إيرانية: قائد فيلق القدس أكد انتهاء الوجود الأمريكى بالمنطقة قريبا

كتب أحمد عرفة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، قدم اليوم في جلسة برلمانية مغلقة إحاطة عن التطورات الإقليمية الأخيرة، وفقا لمصادر إعلامية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن قائد فيلق القدس أكد خلال الجلسة البرلمانية أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سينتهي قريبا.

وفى وقت سابق قال مسؤول في البنتاجون، إن دخول الغواصة النووية "يو أس أس جورجيا" المزوّدة بأكثر من 150 صاروخ "توماهوك" إلى الخليج هو رسالة ردع إلى طهران والتزام بحماية حلفائنا في المنطقة.

وأعلنت البحرية الأمريكية أن الغواصة النووية يو إس إس جورجيا تدخل مضيق هرمز برفقة قطعتين حربيتين.