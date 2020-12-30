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وزير خارجية الوفاق يؤكد التزام جميع الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:38 ص
وزير خارجية الوفاق يؤكد التزام جميع الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا وزير خارجية الوفاق
كتب سمير حسنى

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عبر وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، عن عدم ارتياحه لاحتجاز عائدات صادرات النفط البالغة 1.3 مليون برميل يوميا في حساب مصرفى لا يعود بالنفع على الليبيين.

وأكد وزير خارجية حكومة الوفاق خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، معلنا تأييده ميزانية موحدة تنعكس آثارها على الشعب الليبي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، عن تطلع بلاده للحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم حدوث بعض الخروقات، داعيا الى تنسيق مواقف جميع الأطراف في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.

ودعا لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره بحكومة الوفاق محمد سيالة، مواطنيه إلى ضرورة توخى الحذر أثناء السفر الى ليبيا.

 


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