اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط تدين هجوم عدن: عمل عنيف وغير مقبول

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:51 م
وزارة الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط تدين هجوم عدن: عمل عنيف وغير مقبول تفجيرات عدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط تعليقا على هجوم عدن، إنها تدين بشدة هذا العمل العنيف غير المقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

 

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

 

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.


عبد ربه منصور هادى

الحكومه اليمنيه

معين عبد الملك

الارهاب

اليمن

عدن

ازمه اليمن

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة