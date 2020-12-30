وزارة الإعلام اليمنية: تفجير مطار عدن هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة

أكد الدكتور عبده سعيد، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن ما حدث اليوم باستهداف مطار عدن هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا أن المستفيد من ذلك القوى الإرهابية التى لا تريد لليمن والمنطقة الاستقرار.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون، أن عودة الحكومة اليمنية وما قامت به من جهود لإسقاط الانقلاب الحوثى شكل تهديدا لتلك الجماعات التى لا تريد الاستقرار لليمن ومحيطه الإقليمى.

وأشار سعيد إلى أن الخطوط الجوية اليمنية أعلنت اليوم الأربعاء، تحويل جميع الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون، عقب إغلاق مطار عدن لحين إشعار آخر، بسبب التفجير الذى تعرض له اليوم.

وكشف وزير الخارجية اليمنى، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن الجهة التى تقف وراء تفجير مطار عدن اليمنى، عقب وصول الحكومة اليمنية.

وكتب وزير الخارجية اليمنى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة بان استهداف الحكومة اليوم فى مطار عدن هو فعل إجرامى وإرهابى حوثى". وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربة من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".

ومن جانب آخر، أدانت سلطنة عُمان التفجير الإرهابى فى مطار عدن، الذى وقع اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيون وإعلاميون، بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونون على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.