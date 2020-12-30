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والدك الداعى لك بالخير.. رسالة تنشر لأول مرة من سلطان عمان سعيد لولده قابوس

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:33 م
والدك الداعى لك بالخير.. رسالة تنشر لأول مرة من سلطان عمان سعيد لولده قابوس السلطان قابوس بن سعيد
كتب محمد تهامى زكى

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كشفت وكالة الأنباء العمانية عبر منصاتها على السوشيال ميديا، عن رسالة تنشر لأول مرة أوردتها موسوعة "عمان منذ الأزل.. سجل تاريخى مصور" موجهة من السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وجاء نص الرسالة التى تعود إلى نحو 48 عاما، وفقا لما ظهر من تاريخ كتابتها يوم 31 أغسطس عام 1972: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ولدى العزيز قابوس بن سعيد بن تيمور.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.. فقد سررت بكتابة المحرر فى هذا اليوم، وبتمنياتك الطيبة لى، راجيا لك حسن الصحة والعافية ودوام التوفيق فى مستقبلك، وآمل أن تكون والدتك وأختك فى صحة وعافية، مع سلامى الجزيل لهما، والسلام عليك كما بدأ.. 21 رجب 1392هـ موافق 31 أغسطس 1972.. وأنا لا أزال والدك الداعى لك بالخير.. سعيد بن تيمور".

رسالة السلطان سعيد
رسالة السلطان سعيد

وتوفى السلطان سعيد بن تيمور، يوم 19 أكتوبر من عام 1972، أى بعد كتابة وإرسال هذه الرسالة بنحو شهرين، بينما توفى السلطان قابوس بن سعيد، يوم 10 يناير 2020.

ودشنت اليوم، الأربعاء، "الموسوعة التاريخيّة العُمانيّة المصوّرة "عُمان منذ الأزل.. سجل تاريخيّ مصوّر" فى أربعة مجلدات تضم 1792صفحة و5188 صورة، تم اختيارها من بين أكثر من 150 ألف صورة، جُمعت من مختلف المصادر بهدف إعادة توثيق التاريخ العُمانى لأكثر من 7 آلاف عام وذلك بمقر المتحف الوطنى، وفقا لوسائل إعلام عمانية.


عمان

سلطنة عمان

السلطان قابوس بن سعيد

السلطان سعيد بن تيمور

السلطان قابوس

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