نيوزويك: كوريا الجنوبية تأمل إصلاح بايدن للعلاقات بينهم وبين الجارة الشمالية

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الكوريين الجنوبيين دعموا إلى حد كبير انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المسبوق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ويأملون الآن أن يقوم الرئيس المنتخب جو بايدن بإصلاح العلاقات الأمريكية المتوترة مع جانبي شبه الجزيرة المقسمة ، وفقًا لمسح جديد.

ونشر المعهد الكوري للوحدة الوطنية ، وهو مركز أبحاث كوري جنوبي ممول من الدولة ومقره في سيول ، مؤخرًا نتائج استطلاع رأي لمواطني البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي ، والتي شهدت في النهاية اعتماد بايدن كزعيم أمريكي جديد. على الرغم من الاحتجاجات المستمرة من قبل ترامب.

أظهر التقرير ، الذي حصلت عليه مجلة نيوزويك ، أن 57.9٪ من المستطلعين أيدوا بايدن في السباق ، بينما أيد 8.7٪ فقط ترامب ، فيما أظهر أكثر من الثلث بقليل عدم تفضيل أي من المرشحين.

في حين أن بايدن ربما كان هو المرشح المفضل ، أعرب حوالي 71.9٪ ممن شملهم الاستطلاع عن رأي إيجابي بشأن اجتماعات ترامب ورسائله مع كيم. أيد أكثر من النصف - 52.9٪ - استئناف بايدن للدبلوماسية رفيعة المستوى مع كيم إذا أحرزت كوريا الشمالية "بعض التقدم" بشأن نزع السلاح النووي ، بينما شعر حوالي الربع بأن هذا يجب أن يحدث فقط إذا "تخلت بيونج يانج تمامًا عن الأسلحة النووية" ، ويعتقد الخمس أن المحادثات " يجب أن تستأنف دون شروط ".

قال الزميل الباحث لي سانج سين ، الذي شارك في تأليف الدراسة مع زملائه مين تاي أون ويون كوانج إيل من جامعة سوكميونج النسائية وكو بون سانج من جامعة تشونجبوك الوطنية ، إن الكوريين الجنوبيين ينظرون إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عمليًا ، لكن أيضا من باب الأمن القومي.

وقال لي لنيوزويك: "الكوريون الجنوبيون ليسوا متفرجين على قضايا كوريا الشمالية". لقد أثرت محادثات ترامب وكيم جونغ أون بشكل مباشر على حياتنا اليومية. بالطبع ، فهموا أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ليس سوى احتمال بعيد ، وأنه حتى إذا اختارت إدارة بايدن التعامل مع كوريا الشمالية ، فسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً. حان الوقت لتحقيق تقدم حقيقي ".

نظرًا لأن الكوريين الشماليين ينظرون إلى الأسلحة النووية على أنها ضرورية لأمنهم القومي ، فإن الجهود السابقة لنزع الأسلحة النووية من الدولة المراوغة والمتشددة غالبًا ما فشلت. كشفت البيانات عن شكوك بين الكوريين الجنوبيين حول ما إذا كان من المرجح أن تتحسن العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج. شعرت أغلبية (47.8٪) ممن أجابوا بأنهم "لن يتغيروا كثيرًا" ، بينما اعتقد 34.4٪ أنهم "سوف يتحسنون إلى حد ما" ، مع رؤية مجموعات أصغر لاحتمالات أخرى.

وقال لي إن الأرقام لا تلغي حاجة الكوريتين للسعي نحو هدفهما الرسمي المتمثل في المصالحة وإعادة التوحيد.