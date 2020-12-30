اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج : دفع جدية التصالح لـ 38 مواطن بمبادرة "التصالح حياة" بطما

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:06 م
نائب محافظ سوهاج : دفع جدية التصالح لـ 38 مواطن بمبادرة "التصالح حياة" بطما أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، يرافقه ممثلى مؤسسة "حياة كريمة"، ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "التصالح حياة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبحضور مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما .

وتابع القاضى سير العمل بالمركز التكنولوجى وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم دفع جدية التصالح لعدد 38 مواطن ضمن مبادرة "التصالح حياة" من قرى مركز ومدينة طما، وجارى استكمال المتبقى من المواطنين عقب الانتهاء من إجراءات التصالح.

وأكد نائب المحافظ على أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع قيمة المصالحات فى مخالفات البناء، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين .

 

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

 

مبادرة التصالح حياة
مبادرة التصالح حياة

 

نائب المحافظ يتابع مبادرة التصالح حياة بطما (1)
نائب المحافظ يتابع مبادرة التصالح حياة بطما 

 


مبادرة التصالح حياة

أخبار مصرية

محافظه سوهاج

حياه كريمه

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