نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، استعدادات كلية العلاج الطبيعى لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وقال الدكتور تامر سمير، إنه تم وضع خطة للإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترولات ورفع حالة الطوارئ بالإدارات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض.

تفقد استعدادات جامعة بنها للامتحانات



جانب من الجولة



كلية العلاج الطبيعى