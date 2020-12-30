اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:45 ص
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى جولة نائب رئيس جامعة بنها لتفقد الاستعدادات للامتحانات
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، استعدادات كلية العلاج الطبيعى لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وقال الدكتور تامر سمير، إنه تم وضع خطة للإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترولات ورفع حالة الطوارئ بالإدارات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض.

تفقد استعدادات جامعة بنها للامتحانات

تفقد استعدادات جامعة بنها للامتحانات

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

كلية العلاج الطبيعى
كلية العلاج الطبيعى

 

متابعة استعدادات امتحانات نصف العام
متابعة استعدادات امتحانات نصف العام

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار جامعة بنها

كلية العلاج الطبيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة