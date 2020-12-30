نائبة بايدن توجه رسالة للأمريكيين: لقاح كوفيد 19 سينقذ حياتكم.. أثق فى علمائنا

كتب محمد سعودى

وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة :"الحصول على لقاح كوفيد 19 سينقذ حياتكم. لدي ثقة مطلقة في علمائنا".

Getting the COVID-19 vaccine will save your life. I have absolute confidence in our scientists and look forward to getting my second shot. pic.twitter.com/a2NQmSL0Xb

— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 30, 2020

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب أنها ستعمل في إدارة بايدن على احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعادة الطلاب بأمان إلى مدارسهم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات وصولها إلى مستويات قياسية بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

We still have a way to go with cases, hospitalizations, and deaths hitting record highs recently—but there is hope.



Once sworn in, @JoeBiden and I will get to work in the first 100 days to ensure Americans mask up, distribute 100M shots, and get students safely back to school.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 30, 2020

وتلقت كامالا هاريس لقاح فيروس كورونا من موديرنا، يوم الثلاثاء، بعد تحدى الرئيس دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية بشأن عمل إدارته على التطعيمات.

وقالت نائبة جو بايدن بينما أعدت الممرضة المسجلة باتريشيا كامينجز من المركز الطبي المتحد الإبرة: "حسنًا، لنفعل ذلك، كان ذلك سهلا شكرا لك، بالكاد شعرت به".

وكانت هاريس قد سافرت عبر نهر أناكوستيا إلى مركز طبي في جنوب شرق واشنطن العاصمة - موطن العديد من مجتمعات الأقليات، حيث سألها مراسل في الغرفة عما إذا كانت قد تلقت لقاحها هنا عن قصد من أجل "تبديد المخاوف والضباب في مجتمع الأقلية".

وقالت: "أنا في أناكوستيا اليوم لأنه أولاً وقبل كل شيء، لدينا مقدمو رعاية صحية رائعون مثل الممرضة باتريشيا، الذين يخدمون مجتمعنا ولدينا مستشفيات ومراكز طبية وعيادات مثل هذه في جميع أنحاء البلاد ويعمل بها أشخاص يفهمون المجتمع، الذين غالبًا ما يأتون من المجتمع، والذين يديرون رعاية صحية موثوقة طوال العام".