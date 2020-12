نائبة بايدن توجه رسالة للأمريكيين: لقاح كوفيد 19 سينقذ حياتكم.. أثق فى علمائنا

وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة :"الحصول على لقاح كوفيد 19 سينقذ حياتكم. لدي ثقة مطلقة في علمائنا".

Getting the COVID-19 vaccine will save your life. I have absolute confidence in our scientists and look forward to getting my second shot. pic.twitter.com/a2NQmSL0Xb

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب أنها ستعمل في إدارة بايدن على احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعادة الطلاب بأمان إلى مدارسهم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات وصولها إلى مستويات قياسية بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

We still have a way to go with cases, hospitalizations, and deaths hitting record highs recently—but there is hope.



Once sworn in, @JoeBiden and I will get to work in the first 100 days to ensure Americans mask up, distribute 100M shots, and get students safely back to school.