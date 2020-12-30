مقتل موظف بالصليب الأحمر وفقدان 2 آخرين فى هجوم مطار عدن

رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن على تويتر إن أحد موظفيها لقى حتفه اليوم الأربعاء فى الهجوم على مطار عدن، وأضافت أنه لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، كما أصيب ثلاثة.

أدانت حكومة المملكة العربية السعودية، بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التى تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وقالت حكومة المملكة-وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن هذا العمل الغادر الذى تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذى ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار فى الوقت الذى تقف قوى الظلام فى طريق تحقيقه لتطلعاته.

وأكدت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.

وتقدمت المملكة العربية السعودية، بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.