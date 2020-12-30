مصرع 13 عنصرا من حركة الشباب فى كمين للقوات الحكومية بالصومال

وكالات

قضت القوات الصومالية على 13 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية في منطقة على بعد 47 كم من مدينة "حدر" مركز إقليم بكول بولاية جنوب غرب الصومال.

وأوضح محافظ إقليم بكول شيني معلم نور أن القوات الحكومية نصبت كمينا لعناصر من حركة الشباب ثم خاض الطرفان قتالا بالأسلحة المختلفة، مؤكدًا أن أحد الجنود قُتل أثناء المواجهات، فيما أصيب 3 آخرون بجروح.

وتتكرر في هذه الأيام المواجهات بين قوات الحكومة الصومالية وعناصر حركة الشباب في إقليم بكول الذين عمدوا في مناسبات عديدة إلى إحراق شاحنات تنقل مواد غذائية إلى سكان الإقليم.