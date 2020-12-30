اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 13 عنصرا من حركة الشباب فى كمين للقوات الحكومية بالصومال

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:56 م
مصرع 13 عنصرا من حركة الشباب فى كمين للقوات الحكومية بالصومال الجيش الصومالى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت القوات الصومالية على 13 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية في منطقة على بعد 47 كم من مدينة "حدر" مركز إقليم بكول بولاية جنوب غرب الصومال.

وأوضح محافظ إقليم بكول شيني معلم نور أن القوات الحكومية نصبت كمينا لعناصر من حركة الشباب ثم خاض الطرفان قتالا بالأسلحة المختلفة، مؤكدًا أن أحد الجنود قُتل أثناء المواجهات، فيما أصيب 3 آخرون بجروح.

وتتكرر في هذه الأيام المواجهات بين قوات الحكومة الصومالية وعناصر حركة الشباب في إقليم بكول الذين عمدوا في مناسبات عديدة إلى إحراق شاحنات تنقل مواد غذائية إلى سكان الإقليم.


الصومال

الجيش الصومالى

حركة الشباب الصومالية

الإرهاب

الإرهاب فى الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة