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مصادر طبية يمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 26 قتيلا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:04 م
مصادر طبية يمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 26 قتيلا تفجير عدن
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر طبية يمنية تأكيدها ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 26 قتيلا.

 

وفى وقت سابق، قال معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، إن الحكومة اليمنية ستواصل أداء مهامها بعد التفجير الذى شهدته مدينة عدن، مضيفا: سننتصر في هذه المعركة، موضحا أن الهجوم الغادر يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها.

 

وتابع معين عبد الملك: مهمة الحكومة هى إنهاء انقلاب الحوثيين، مستطردا: لا نقبل بغير النصر فى هذه المعركة.

 

وقال رئيس وزراء اليمن: سنواصل مهمة استعادة الدولة، ولن تثنينا أيادى الإرهاب والغدر عن استكمال النصر، موضحًا أن الحكومة في عدن لتبقى وتمارس مسؤولياتها.


معين عبد الملك

الارهاب

اليمن

عدن

ازمه اليمن

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