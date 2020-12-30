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مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية يؤكد عدم تفكيره الترشح لمنصب سياسى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:19 ص
مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية يؤكد عدم تفكيره الترشح لمنصب سياسى فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أنه لم يفكر فى الترشح لمنصب سياسى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية،: "أعتقد أننى سألتزم بما أجيده وهو العلم والصحة العامة، وسأترك السياسة لأشخاص آخرين".

وفى وقت سابق دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى إبقاء المدارس مفتوحة أمام الطلبة حيثما كان ممكناً.

وأكد المسئول الأمريكي -حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية الثلاثاء- على ضرورة الحفاظ بشكل أساسي على سلامة الطلبة والمعلمين في الوقت نفسه.


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