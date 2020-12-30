اليوم السابع
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مدارس أبوظبى تعتمد نظام الدراسة عن بعد لأول أسبوعين من الفصل الدراسى الثانى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:46 ص
مدارس أبوظبى تعتمد نظام الدراسة عن بعد لأول أسبوعين من الفصل الدراسى الثانى علم الإمارات
وكالات

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 قال مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر اليوم الأربعاء إن الإمارة اعتمدت نظام الدراسة "عن بعد" في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يناير "وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين".

 


الإمارات

أبو ظبى

الدراسة عن بعد

كورونا

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