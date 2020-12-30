مدارس أبوظبى تعتمد نظام الدراسة عن بعد لأول أسبوعين من الفصل الدراسى الثانى

وكالات

قال مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر اليوم الأربعاء إن الإمارة اعتمدت نظام الدراسة "عن بعد" في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يناير "وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين".