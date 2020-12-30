محافظ كفر الشيخ يناقش مؤشرات الوضع السكانى بالمحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اجتماعاً لمناقشة مؤشرات الوضع السكانى الحالى بمحافظة كفر الشيخ ، مقارنة بالجمهورية لعام 2019م وعرض ملخص الخطة السكانية 2020/2021، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة.

تبين خلال الاجتماع، أن معدلات الزيادة الطبيعية لعام 2019 ، 18.7%، حيث تابع محافظ كفر الشيخ الأنشطة التفصيلية للخطة السكانية وتضمن عدد من المحاور ،محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،ومحور الشباب وصحة المراهقين ،ومحور الإعلام والتواصل الاجتماعى ،ومحور التعليم ،ومحور تمكين المرأة ومحور السيدات والمخطط لحمايتهن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع على تكثيف القوافل الإعلامية إلى المناطق ذات المؤشرات السكانية الضعيفة، مشدداً بتطبيق الاجراءات الاحترازية ، خلال اللقاءات الإعلامية واجتماعات اللجان السكانية.