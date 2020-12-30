محافظ جنوب سيناء يصدق على تسديد 300 ألف جنيه مصروفات دراسية للطلاب غير القادرين

جنوب سيناء - السيد فلاح – فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماع المتابعة الدورى الأسبوعى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وتذليل العقبات التى قد تواجه التنفيذ بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

استمع محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع لتقرير مفصل عن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 مشددًا على سرعة التنفيذ مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام بكافة المواصفات والشروط .

استمع "فودة" أيضًا لتقرير مفصل عن أداء المراكز التكنولوجية بجميع مدن المحافظة والعقبات التى تواجه سرعة وكفاءة الأداء ومقترحات حلولها وأصدر توجيهاته لجميع رؤساء المدن بتذليل تلك المعوقات لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.

استعرض محافظ جنوب سيناء ما تم اتخاذه من إجراءات فى مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" ولما تعانيه العمالة غير المنتظمة نتيجة للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.

وتابع المحافظ صرف إعانات صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للعمال العاملين بالمنشآت السياحية للحفاظ على العمالة بتلك المنشآت واستقرارها .

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى صدق المحافظ على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2020/ 2021 بإجمالى مبلغ 300 ألف جنيه تقريبًا لعدد 982 طالبا وطالبة لدعم الأهالى والطلاب فى التعليم واستمرارهم فى تلقى تعليمهم ورفع العبء عن كاهل الأهالى بالمحافظة.

كما تابع محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذى لمشروعات جهاز التعمير بالمحافظة، واستكمال مشروعات المرحلة الثانية من تطوير مدينة طور سيناء، تابع الموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية والإنتاجية بجميع مدن المحافظ، وشدد المحافظ خلال الاجتماع على اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.