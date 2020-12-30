اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:39 م
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محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:38 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة جانب من اللقاء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة  والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين مصر وكازاخستان على كافة المستويات الرسمى والشعبى وسبل تطوير تلك العلاقات وخاصة فى المجالين السياحى والاقتصادى .

 

وطرح السفير مقترح انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصرى الكازاخستانى خلال شهر فبراير المقبل وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ ، وذلك لتطوير تلك العلاقات بين البلدين، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تعد من أهم الجهات المميزة للسائح الكازاخستانى، وكذا عقد لقاءات بين الشركات المصرية والكازاخستانية لتطوير التعاون الإقتصادى .

 

ورحب المحافظ بالفكرة على أن يتم التنسيق مسبقا مع كافة الجهات المعنية والمحافظة عن طريق ايفاد وفد من كازاخستان لترتيب كافة الأمور المعنى بها الملتقى ، كما انها تعد فرصة جيدة لتفعيل اتفاقية التأخى المبرمة بين مدينتى شرم الشيخ والماتى ، وأشار المحافظ الى أن مدينة شرم الشيخ على استعداد دائم لاستقبال اى مؤتمرات عالمية وأن لدينا كافة الإمكانات لإنجاح تلك المؤتمرات ، وأن الشعب الكازاخستانى مرحب به فى اى وقت لما له من مكانة مميزة فى قلوب المصريين.


سفير كازاخستان

شرم الشيخ

جنوب سيناء

اخبار مصر

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