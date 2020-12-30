محافظ الوادى الجديد: تلقينا 912 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن منظومة عمل التصالح في مخالفات البناء تكثف من عملها بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك لتيسير المهمة على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة للتصالح والتي تنتهي غدًا الخميس.

وأشار الزملوط، في بيان صحفي، إلى أن إجمالي الطلبات التي تلقتها المنظومة حتى الآن بلغ 912 طلبًا، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم. وقال الزملوط، إن المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تستقبل طلبات المواطنين خلال ساعات العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية، للتيسير على المواطنين ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.