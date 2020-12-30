محافظ المنوفية: تسديد جدية التصالح للحالات غير القادرة بمبادرة "التصالح حياة"

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بممثلى البرنامج الرئاسى ومسئولى "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، والتى تم أطلقتها للمساهمة فى دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للحالات غير القادرة، وذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتم اليوم تسديد قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات غير القادرة بمركز ومدينة منوف كدفعة أولى ضمن فاعليات المبادرة، وجار استكمال باقى الحالات على مستوى المراكز والمدن عقب الانتهاء من إجراءات التصالح، وأكد المحافظ، أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه تم حصر الحالات غير القادرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعى.

وقد أوضح محافظ المنوفية إلى أنه يتم التكفل بدفع قيمة التصالح وذلك وفق معايير الاستحقاق والتى تنطبق عليهم الشروط وهم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وضمان تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.