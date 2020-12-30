محافظ الغربية يفض سوق السمك والخضروات ببسيون ويمنع إقامة أى أسواق لمدة شهر

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية منذ قليل جولة مفاجئة بمركز ومدينة بسيون للوقوف على إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومدى الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحد من انتشار كورونا.

رافقه منى صالح رئيس مدينة بسيون، وخلال الجولة أمر محافظ الغربية بسحب تراخيص عدد من الميكروباصات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء قائديها الكمامات.

كما أمر المحافظ برفع إشغالات المحلات بشارع 23 يوليو الرئيسى والتى تعوق حركة المرور.

وخلال جولته فوجئ المحافظ بإقامة سوق السمك والخضروات وتكدس وزحام المواطنين به، وعنف المحافظ الباعه وأصحاب الفروشات وأمر بسرعة فض السوق ومنع إقامة أى أسواق لمدة شهر كإجراء وقائى حفاظاً على سلامة المواطنين.