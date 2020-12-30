محافظ الغربية: بسيون تشهد نقلة حضارية عقب افتتاح السوق النموذجى

الغربيــة عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم، سوق الخضر والفاكهة النموذجى وكذلك سوق الأسماك النموذجى بمدينة بسيون، والذى يعد نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة وسيتم افتتاحهما نهاية الشهر المقبل.

وأوضح المحافظ، أن كلا السوقين بديلاً حضارياً لسوق الخضر والأسماك بشارع الجمهورية وسينقل إليهما جميع بائعى الخضر والفاكهة والأسماك فى تجربة رائعة لمشاركة الأهالى مع المحافظة فى إضفاء الشكل الحضارى على المدينة، حيث ساهم آل حمودة ببسيون بالأرض وتحملوا نفقات الإنشاءات التى بلغت 2 مليون جنيه.

وأشار رحمى إلى أن سوق الخضر والفاكهة النموذجى يقع على مساحة 1750 مترا بطول 150 مترا للشارعين، على جانبيهما عدد 80 باكية لبيع الخضروات والفاكهة، عرض الباكية الواحدة 2. 5 كتر فى طول 2. 75 متر، وتم تصميم الشارعين بالحوائط والأعمدة والأسقف الخرسانية، كما يحتوى السوق على عدد 12 محلا لبيع المواد الغذائية والجزارة والبقوليات والعطارة والطيور وجميع المواد الغذائية، كما يضم السوق حجرة للأمن والمراقبة ودورات مياه للرجال والنساء، وسيتم عمل أرضية الباكيات بالسيراميك والشارعين بالانترلوك، كما تم تزويد السوق بشبكة صرف بالشارعين وكذلك توصيل المرافق من إنارة ومياه لجميع الباكيات والمحلات، وكذلك تم تصميم السوق لإقامة طابق ثانى لبيع المنتجات الغذائية وسينتهى العمل به خلال 3 أسابيع.

كما تفقد المحافظ سوق السمك والذى يقع على مساحة 600 متر تقريباً، حيث يبلغ عرضه 8. 5 متر فى طول 65 متر ومغطى بسقف من الإستيل وتم تشطيب حوائطه بالسيراميك وأرضيته بنظام الكونكريت الناعم وتم تزويده بشبكة صرف متطورة، وبه شفاطات وإنارة ومياه، ويحتوى على 14 باكية لبيع الأسماك مساحة الباكية 2. 5 × 3 متر، كما يوجد به غرفتان لتبريد وتجميد الأسماك ودورات مياه للرجال والسيدات وغرفة أمن وحراسة وأماكن 60 من الباعة الجائلين لبيع الأسماك. وملحق بالسوقين مبنى الإدارة وهو عبارة عن مكتب على مساحة 100 متر يضم كاميرات المراقبة والموظفين والإداريين.

وأشاد المحافظ بالأعمال الجارية، موجهاً بالبدء فى نقل بائعى الأسماك نظراً لقرب الانتهاء من الأعمال فى سوق السمك قبل سوق الخضر والفاكهة والذى ينتهى بنهاية يناير المقبل.