محافظ الدقهلية يتابع إجراءات التعامل مع حريق شب بمصنع للبلاستيك بطلخا

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تابع مع كافة الأجهزة المعنية عمليات التعامل الفورى مع الحريق الذى شب بأحد مصانع البلاستيك بمدينة طلخا، حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية وسيارتين تابعتين لمصنع سماد طلخا.

وقال محافظ الدقهلية، إنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع غصابات أو خسائر فى الأرواح، وقد قرر تشكيل لجان للمرور على كافة المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة، للمراجعة والتأكد من اتخاذ وتطبيق إجراءات السلامة والصحية المهنية ومراجعة التراخيص الصادرة لهذه المنشآت واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تطبيقا للقانون حرصا على سلامة العاملين والحفاظ على البيئة المحيطة بتلك المنشآت.

تابع المحافظ منذ اللحظة الأولى مع السيد محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا الذى انتقل إلى موقع الحادث على الفور تنفيذا لتكليفات المحافظ لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول حتى اخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة مراجعة كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الواقعة فى نطاق المحافظة والتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتزويدها بأنظمة مكافحة الحرائق وطلب من وكيل وزارة القوى العاملة ضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الصناعية بالمحافظة وإعداد تقارير عاجلة بالمنشآت المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.