محافظ الأقصر يشدد على متابعة التزام المطاعم والمحال بالإجراءات الاحترازية

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى رقم 9 لسنة 2020، بحضور كل من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناولت الجلسة عدة موضوعات جاء على رأسها تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 والخاص بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، كما تم مناقشة القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين بتاريخ 27 ديسمبر الجارى والخاص بحظر تنظيم احتفالات بمناسبة رأس السنة والمنع الكامل لسرادقات العزاء والأفراح ووقف أى فعاليات ومهرجانات خلال الفترة المقبلة، مع غلق أى منشأة تنظم أية احتفالات، وتفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة وقدرها 50 جنيها مصريا، وفى حالة الامتناع يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة وتضعيف الغرامة لـ150 جنيهاً مصرياً، اعتبار من يوم الأحد 3 يناير2021.

وشدد محافظ الأقصر، خلال جلسة المجلس التنفيذى على متابعة الالتزام بنسبة 50% للمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية وقدرها 4 آلاف جنيه مع غلق المنشاة لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق، واستمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام الأطقم الطبية في عملها والاستمرار في تقديم الخدمة .

وخلال الجلسة استعرض الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الوضع العالمى والمحلى لمستجدات فيروس كورونا المستجد، مؤكداً ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، كما تناولت الجلسة عدة موضوعات أخرى.