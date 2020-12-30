محافظ أسيوط يستقبل وزير البترول لتفقد مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى

أسيوط هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمطار أسيوط الدولى، الذى يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجينى الذى يقام على أرض المحافظة والذى يبلغ استثماراته 2.9 مليار دولار والمالكة له الشركة الوطنية لتصنيع البترول "انوبك"، ضمن خطة الحكومة ووزارة البترول لزيادة الاستثمارات والتوسع فى المشروعات خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

وكان فى استقبال الوزير أيضًا ماجد مصطفى محمد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول واللواء طيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولي.

وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى الذى يقام على أرض المحافظة والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار، ويعد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية حالياً لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادى من المنتجات البترولية.

ويأتى المشروع تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالى الأوكتين والبوتاجاز .

مشيرًا إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا فى مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدى إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة فى تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة فى توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.

وأكد وزير البترول إن استراتيجية الوزارة تتسم بالمرونة والتخطيط الواضح فيما يخص التكرير والتصنيع والتى يتم تنفيذها حالياً وتستهدف زيادة الإنتاج المحلى من البنزين والسولار لمواكبة تنامى احتياجات السوق المحلى وخدمة خطط التنمية المستدامة.

لافتًا إلى إن إدارة تلك الاستراتيجية بفكر استثمارى وخبرات متميزة أدى إلى جذب استثمارات من مؤسسات وجهات تمويل دولية كبرى تثق بقوة فى الاقتصاد المصرى والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مجمع التكسير الهيدروجينى الذى يقام على أرض محافظة أسيوط وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.9 مليون طن سنويًّا من السولار بالمواصفات الأوروبية ، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًّا علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًّا، والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًّا منتجات ثانوية، وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.



محافظ أسيوط يستقبل وزير البترول