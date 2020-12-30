محافظ أسوان: طفرة تنموية غير مسبوقة لـ68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والقرى المستهدفة، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام ومدير الجهات التنفيذية لبحث ومتابعة آليات وأساليب تنفيذ هذا البرنامج الرئاسى داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو بإجمالى 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية تضم 893,5 ألف نسمة بما يمثل ثلثى سكان المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء العمل فى البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لـ 1500 قرية على مستوى 22 محافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى إستفادة من هذا البرنامج الرئاسى والذى يعتبر بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياه والنهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى والتجمعات الريفية والذى يمثل معظم سكان الجمهورية.

وأوضح، بأن البرنامج الرئاسى يتضمن ضخ أستثمارات هائلة لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقق وتلبى أولويات التنمية والخدمات من وجهة نظر المواطن وتشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والطرق و الإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية ، فضلاً عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ووجه أشرف عطية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للأسرع فى إنهاء عمليات الطرح والإسناد وغيرها من الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وإنجازها فى أقرب وقت والذى يتوازى مع مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة ومشروعات الوزرات والهيئات الأخرى.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن أيضاً مع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى تشمل مرحلتين بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالى 30 مشروع بإستثمارات 82.7 مليون ، وجارى طرح مشروعات المرحلة الثانية بأجمالى 53 مشروع وبإعتمادات 198 مليون جنيه ، فضلاً عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الغير قادرين الفئات الأكثر إحتياجاً بتكفل مخالفات البناء لهم .