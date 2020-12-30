محافظة الدقهلية تدرس إنشاء شركات لجمع القمامة من المنازل

الدقهلية - شريف الديب

شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، بضرورة الاهتمام بملف النظافة والمتابعة بصفة مستمرة لأعمال جمع القمامة فى الأوقات المحددة على مدار اليوم .

ووجه بدراسة إمكانية زياده أعداد العمال وتغير الورديات فيما بينهم وتزويد أعداد المعدات من السيارات العاملة فى الوردية الواحدة، بما يستهدف الارتقاء بمستوى النظافة وخدماتها المقدمة للمواطنين .

كما وجه المحافظ بدراسة إمكانية إنشاء شركات مساهمة لتقوم بوظيفة جمع القمامة من المنازل لوضع الحل النهائى لهذه المشكلة، حرصا على المظهر الحضارى للمدن والقرى على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أيمن مختار اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الدقهلية على أهمية المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء ، وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة أجهزة وقطاعات المرافق والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء للتعامل الفورى مع اية مستجدات .

وقرر تشكيل لجنة للمتابعة والمرور لفحص بالوعات تصريف الأمطار بالشوارع والميادين، كما شدد المحافظ على اهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بأماكن التجمعات والمواصلات بارتداء الكمامة ، وكذا الحرص من قبل العاملين بإرتداء الكمامات بمواقع العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعى ، مشيرا إلى نشر الوعى بين المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية، والتفاعل الفورى لمواجهة أية تداعيات بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، انطلاقا من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الشأن حرصا على سلامة الجميع.

كما شدد الدكتور مختار على تكثيف أعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والاسواق ومحلات بيع السلع والتصدى لاية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية .

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الدقهلية إننا جميعا كتنفيذين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات، مشيرا لأهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.