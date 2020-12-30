مجلس الشيوخ الأرجنتينى يوافق على مشروع قانون مثير للجدل يُجيز الإجهاض

كتب سمير حسنى

وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني قبل قليل، على مشروع قانون مثير للجدل يُجيز الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر ليصبح قانونا ساريا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الأرجنتين، أمس الثلاثاء، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية أن الأرجنتين تُعد الدولة الأولى في الأمريكتين التي تستخدم هذا اللقاح ضد الوباء.



وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الأرجنتيني، جينيس جونزاليس جارسيا، إن حملة التطعيم بدأت في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد مع إعطاء الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.



ويبلغ عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في الأرجنتين نحو 1.5 مليون شخص.