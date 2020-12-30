ماكرون يشيد بالحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين

رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين تعززت في السنوات الأخيرة وستزداد قوة بعد أن أبرم الجانبان اتفاقا استثماريا سيتيح للشركات الأوروبية وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية.

وقال ماكرون في بيان على تويتر "الحوار بين أوروبا والصين صار أقوى وأصبح أكثر توازنا في الأعوام القليلة الماضية. والأمر مستمر".

وبحسب نسخة مكتوبة من اجتماع عبر الإنترنت بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جين بينغ، عرض ماكرون زيارة الصين خلال الشهور المقبلة بصحبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل الرعاية الصحية والبيئة.