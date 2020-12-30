مؤشر السعادة.. الإسبان أسعد الشعوب الأوروبية والطليان الأكثر تشاؤما

فاطمة شوقى

تصدر الإسبان قائمة الشعوب الأكثر سعادة بين دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنهم أقل بـ7% عن عام 2019 ، وهم يحتلون المرتبة الثانية في التفاؤل - خلف فنلندا - في أوروبا ، القارة التى تعتبر الأكثر تشاؤمًا في العالم ، وفقًا لمؤشر السعادة التى تصدره مؤسسة جالوب الدولية.

وأشارت صحيفة "لا انفورماثيون" الإسبانية إلى أن مؤسسة جالوب الدولية قامت بإجراء مؤشر الأمل العالمى الذى يتم فى نهاية العام، والذى تشارك فيه إسبانيا من خلال سيجمادوس، بمقابلات مع 38709 شخص ، وألف رجل وامرأة أخرى من كل دولة بين أكتوبر وديسمبر 2020.

وفقًا لهذا الاستطلاع ، فإن الإسبان أكثر تفاؤلاً قليلاً من المتوسط ​​العالمي ، والذي يبلغ 43٪، وبالتالي ، يعتقد 46٪ من الإسبان أن عام 2021 سيكون أفضل من عام 2020 ، مقارنة بـ 29٪ يعتقدون أنه سيكون أسوأ و 23٪ يعتقدون أنه سيكون على حاله.

في أوروبا ، تنخفض نسبة المتفائلين إلى 35٪ ، ويقود الإيطاليون التشاؤم حيث يعتقد 13٪ فقط أن عام 2021 سيكون أفضل ، يليه البولنديون (15٪) والبلغار (16٪). في الطرف المقابل يوجد الفنلنديون (57٪)

فيما يتعلق بالسعادة ، يصف 65٪ من الإسبان أنفسهم بالسعادة أو السعادة الشديدة ، مقارنة بـ 7٪ يشعرون بالحزن و 26٪ يقولون إنهم لا يشعرون بالسعادة أو التعاسة. في عام 2019 ، أعلن 72٪ أنهم سعداء. في الاتحاد الأوروبي ، تنخفض نسبة المواطنين السعداء إلى 50٪.

وأشار الاستطلاع إلى أنه أقل من نصف سكان العالم (46٪) يعتقدون أن عام 2021 سيكون عام الضائقة الاقتصادية و 25٪ فقط يعتقدون أنه سيكون عام الازدهار الاقتصادي.

وأكد أن مواطني الاتحاد الأوروبي هم من يقودون هذا التشاؤم: 61٪ يعتقدون أن العام المقبل سيكون أحد الصعوبات الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر ، فإن الأكثر تفاؤلاً هم الهنود والأفارقة (في كلتا الحالتين ، يعتقد 56٪ من مواطنيهم أن عام 2021 سيكون عام الرخاء)

وأكد الاستطلاع أن 54٪ من سكان العالم يصفون أنفسهم بالسعادة و 14٪ فقط يقولون أنهم ليسوا كذلك. في الأعلى ، المواطنون الهنود (64٪ يعتبرون أنفسهم سعداء) ، يليهم الأمريكيون اللاتينيون (61٪). حسب البلد ، فإن أسعد 41 مشاركًا في الدراسة هي قيرخيزستان ، بنسبة 85٪ من المواطنين السعداء ، تليها الإكوادور بنسبة 80٪.

وقالت روزا دياز ، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما دوس"ترتبط التوقعات بالرغبات ومن المنطقي أنه بعد هذا العام الصعب ، لا يفكر غالبية الإسبان فحسب ، بل عليهم أن يؤمنوا بأن عام 2021 سيكون أفضل"