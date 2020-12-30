وأوضحت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة فتحيه أبو موسى /58 عاما/، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، فيما سجلت 11 إصابة سابقة بفيروس كورنا في صفوف الجالية.



وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيويورك، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ولويزيانا، وفلوريدا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 5953 إصابة.