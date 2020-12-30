فريق بايدن: نقص التعاون من إدارة ترامب فى تسليم السلطة قد يؤخر إقرار الميزانية

كتب أحمد عرفة

قال فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الانتقالى: "نقص التعاون من إدارة دونالد ترامب فى عملية تسليم السلطة قد يؤخر عملية إقرار الميزانية"، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن بايدن يلعب بالسياسة فى أزمة توزيع لقاحات كورونا، واستعان بنس بتصريح لبايدن يتهم فيه إدارة ترامب بأنها تتخلف كثيرًا فى توزيع لقاح كورونا، ورد برسالة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "تسير عملية Warp Speed ​​على المسار الصحيح لتوزيع 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول الأسبوع المقبل".

وأضاف مايك بنس، نائب الرئيس ترامب: "تم تطعيم الملايين من الأمريكيين ونحن نعمل مع الدول كل يوم لتلقيح ملايين آخرين، هذا ليس وقت ممارسة السياسة".