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فرنسا تدين بشدة الاعتداء على مطار عدن وتؤكد دعمها للحكومة اليمنية الجديدة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:12 م
فرنسا تدين بشدة الاعتداء على مطار عدن وتؤكد دعمها للحكومة اليمنية الجديدة انفجار عدن
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة الاعتداء على مطار عدن، مؤكدة دعمها للحكومة اليمنية الجديدة، ومشيرة إلى أن  تشكيل حكومة يمنية جديدة خطوة إيجابية لاستعادة وحدة البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.

 


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