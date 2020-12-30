فرنسا تتعرض لانتقادات بسبب تأخر البدء في حملة تطعيم ضد كوفيد-19

وقامت فرنسا بتطعيم نحو 140 شخصا حتى الآن وهي تستهدف بالأساس الفئات الأكثر عرضة للخطر في دور المسنين في المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

وهذا العدد أقل بكثير من 42 ألف جرى تطعيمهم، على سبيل المثال، في ألمانيا التي بدأت حملتها يوم الأحد في إطار حملة أوروبية منسقة.

وأكدت وزارة الصحة عدد التطعيمات في حين قال مسؤولون إن البطء يعود لترتيب الإجراءات اللوجيستية. وقالت الحكومة إن مليون شخص من المقرر أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بحلول فبراير وإن فرنسا ستلحق بالدول الأخرى.

وقال ناتان بيفر سمادجا أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيشا في باريس في بيان على تويتر "أعتقد، مثل العديد من زملائي، أن علينا التقدم أسرع بكثير من ذلك في حملة التطعيم حتى نتمكن من السيطرة على الجائحة".

ودعا ساسة معارضون الحكومة لنشر جدول زمني أكثر تفصيلا عن حملة التطعيم.