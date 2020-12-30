غلق وتشميع 3 ورش مخالفة ومركز دروس خصوصية ومصادرة 55 شيشة فى حملات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بتشكيل لجان دورية للمرور علي المحال التجارية والورش والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع قوات الأمن فتوجهت الحملة إلي شارع البوسطة و مولد النبي والمكاتب والمنتزة ونفق المشاة بالمحطة لتيسير الحركة علي المواطنين وتطبيق القانون علي المخالفين.

كما شنت رئاسة الحى حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوى وذلك بعد إخلائه من الطلاب حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بمحيط قصر الثقافة ومزلقان السكة الحديد بالمدينة وتطبيق القانون علي المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 37 شيشة من 4 مقاهي مخالفه بطريق دويدة - بني عباد، كما قامت الحملة بغلق وتشميع 3 ورش مخالفه بقرية أم رماد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق حمله لمتابعه الكافيهات والمقاهى بنطاق المركز، فتوجهت الحملة إلي قري العدلية وغيته، وأسفرت عن مصادرة 18 شيشة وتحرير 2 محضر ضد أصحاب المقاهي المخالفة.

وتواصل رئاسة مراكز ومدن المحافظة حملاتها الدورية علي المحال التجارية والورش والمقاهي وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.