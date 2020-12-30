غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية فى 5 مراكز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( بندر و مركز كفر الدوار - النوبارية - التحرير - أبو المطامير- الرحمانية - إيتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - أبو حمص - كوم حمادة - ادكو - مركز دمنهور - المحموديه )، وذلك استمرارا لعمل اللجان المشكله على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفر عن غلق مركز بشقه دور أرضي للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه وتشميع المقر بإدارة أبوحمص.

وفى إدارة بندر كفر الدوار، تم التوجه لمنطقة التمليك، وغلق 3 مراكز والتشميع من قبل الوحدة المحلية، وفى إدارة النوبارية، تم المرور على أماكن الدروس الخصوصية بقرية الناصر، وغلق وتشميع مركزين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى إدارة التحرير تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة أرض الجمعية وعمارات المعلمين، وغلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية.

وفى إدارة ادكو تم المرور علي مقار الدروس الخصوصية بنطاق مدينة ادكو، وغلق مقر بأحد البيوت السكنية لأحد المعلمين يقوم باعطاء درس خصوصي وتم احالته للشئون القانونية .