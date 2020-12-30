عميد الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح: إقامة مركز لإنتاج الحرير الطبيعى

مطروح حسن مشالى

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه ال30 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وعمداء كليات الجامعة، وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للدكتور محمود عباس لتوليه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللدكتور صلاح عسران لتوليه نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،متمنيا لهما التوفيق مؤكدا على الترحيب بكافة الاطروحات والمقترحات التى تساعد على خدمة اهالي مطروح والتيسير عليهم من خلال رسالة الجامعة ،مشيدا بمقترح إقامة مركز بالجامعة لا نتاج الحرير الطبيعى.

أوضح الدكتور عمرو عبد المجيد عميد كلية الزراعة الصحراوية انه جارى عمل مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بفوكة من خلال استزراع 500 شتلة توت مع التوت لإقامة مركز آخر بمرسي مطروح للعمل على توفير مورد اقتصادى وخامات صناعية تخدم المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ،كذلك دعم الكلية بمعصرة زيتون بطاقة 150كجم في الساعة بما يساعد الأهالي ويحافظ على المنتج وجودته التى يتميز بها واكساب مهارات وتدريب للمزارعين.

كما أشاد محافظ مطروح بدور الجامعة الثقافة والتوعوي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع جائحة كورونا وأهمية توعية الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع الإشادة بدور جيش مصر الأبيض بمنظومة الصحة خاصة من الأطباء والتمريض بمستشفى النجيلة، وأهمية تكثيف جهود التوعوية بالشارع المطروحى.