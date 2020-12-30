"طب طنطا" تحصد لقب الطالب المثالى على مستوى كليات الجامعة

الغربية مصطفى عادل

حصدت كلية الطب بجامعة طنطا، لقب الطالب المثالي فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعى 2020/ 2021.

صرح بذلك الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والذى أعلن فوز الطالب عمر طارق السيد أمين بكلية الطب البشرى، الفرقة السادسة بلقب الطالب المثالى عل مستوى الجامعة، وفوز الطالبة إسراء إبراهيم السيد المغربى، كلية الصيدلة، الفرقة الثالثة بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

كانت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا نظمت مسابقة اختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى جميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 / 2021 بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة الإثنين الماضى، وتشكلت لجنة تحكيم المسابقه من الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتورة عبير دراج وكيل كلية طب الإسنان، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام رعاية الشباب.

الطالبة إسراء إبراهيم السيد المغربى كلية الصيدلة