اليوم السابع
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صور.. "بابا نويل" وأطفاله يحتفلون بالعام الجديد بالأقصر على طريقتهم الخاصة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:39 م
صور.. "بابا نويل" وأطفاله يحتفلون بالعام الجديد بالأقصر على طريقتهم الخاصة "بابا نويل" وأطفاله يحتلفون بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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فى احتفالات مختلفة هذا العام، ظهر بابا نويل في مدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، رغم إلغاء الإحتفالات برأس السنة في العالم أجمع، وعلى غير العادة لم يوزع بابا نويل الهدايا علي الأطفال والمواطنين، بل كانت مختلفة هذا العام، فقد قدم لهم الكمامات والمعقمات المطهرة، في لفتة جديدة لنشر الوعي بشأن فيروس كورونا، ومساعدة الدولة علي توعية المواطنين من خطورة هذه الجائحة .
 
 
 
وأقدم عدد من شباب مدينة إسنا في الأقصر، على إطلاق حملة توعية عن فيروس كورونا، تزامناً من بدء الموجة الثانية، وذلك بعدد من الشوارع والمحلات والأسواق المدينة، والتي يقودها "بابا نويل وأطفاله " مستقلين عربة "سندريلا" تحت شعار "خلي بالك من كورونا" والتي تهدف لنشر الوعي بين المواطنين بشأن خطورة فيروس كورونا وتوزيع الكمامات والمعقمات الطبية عليهم بالمجان .
 
وقال كيرلس صبحي 23 سنة، الذي يقوم بدور شخصية بابا نويل، إن هذه المبادرة تستهدف توعية المواطنين والأطفال بطرق الوقاية السليمة حرصاً عليهم من العدوي، والإدراك بخطورة هذا الفيروس اللعين، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، وأستخدام المطهرات لحماية أنفسهم من خطورة هذه الجائحة.
 
وأضاف كيرلس صبحي ، أن الحملة جذبت أنظار المارة من المواطنين وأستحوذت على إعجاب أهالى مدينة إسنا، وسط أجواء مليئة بالسعادة، وحرص المواطنين على التقاط صوراً تذكارية مع بابا نويل مع تطبيق مسافة الأمان.
 
وأكد أن الأطفال الصغار سعدوا بارتداء زي "بابا نويل" المميز، متسلقين عربة "سندريلا" متلألئة بالزينة والأضاءه والبالونات، لتدشين تلك الحملة، والتي تهدف لنشر الوعي بين الناس بشأن خطورة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشاره خاصة مع بدء الموجه الثانية.
تعقيم ايدي المواطنين بعربة سندريلا وبابا نويل
تعقيم ايدي المواطنين بعربة سندريلا وبابا نويل

توزيع الكمامات على المواطنين هدية بابا نويل بالاقصر
توزيع الكمامات على المواطنين هدية بابا نويل بالاقصر

جانب من احتفالات العام الجديد باسنا
جانب من احتفالات العام الجديد باسنا

جولة بابا نويل وأطفاله بشوارع اسنا جنوب الأقصر
جولة بابا نويل وأطفاله بشوارع اسنا جنوب الأقصر

احتفالا اطفال بابا نويل جنوب الاقصر بالعام الجديد
احتفالا اطفال بابا نويل جنوب الاقصر بالعام الجديد

احتفالات العام الجديدة بطريقة مختلفة وعربة سندريلا باسنا
احتفالات العام الجديدة بطريقة مختلفة وعربة سندريلا باسنا

اطفال بابا نويل جنوب الاقصر على عربة سندريلا
اطفال بابا نويل جنوب الاقصر على عربة سندريلا

الاطفال وبابا نويل جنوب الاقصر على عربة سندريلا
الاطفال وبابا نويل جنوب الاقصر على عربة سندريلا

بابا نويل وأطفاله يجوبون شوارع مدينة اسنا بعربة سندريلا
بابا نويل وأطفاله يجوبون شوارع مدينة اسنا بعربة سندريلا

بابا نويل وأطفاله يوزعون الكمامات بشوارع مدينة اسنا
بابا نويل وأطفاله يوزعون الكمامات بشوارع مدينة اسنا

 


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