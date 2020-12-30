صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الميلاد

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، خلال ترأسه لمجلس الجامعة فى جلسته رقم 191 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإدارى وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له اليوم،أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

كما ناقش رئيس جامعة بنى سويف، خطة استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تنفيذها داخل كافة الكليات فى مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

واستهل الدكتور منصور حسن الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وللشعب المصرى بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصرى بالخير والبركة والتقدم والازدهار، كما وجه التهنئة للدكتوره هبه فاروق سالم عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد محمود حسانين عميد كلية التعليم الصناعى لصدور القرار الجمهورى لتعينهما.

وناقش رئيس الجامعة خلال المجلس آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى إطار تطورات الوضع بالبلاد وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد مؤكدا حرص الجامعة على تغليب مصلحة الطلاب وعدم الاضرار بمستقبلهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام كافة العاملين بالجامعة بارتداء الكمامات والتباعد وضرورة اتباع الطلاب لكافة التعليمات داخل اللجان، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحرارى مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.

كما كرم مجلس جامعة بنى سويف، الإداريين المحالين للمعاش خلال شهر ديسمبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية فى العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد فى العمل لترك أثر يذكرون به، مشيراً أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

جدير بالذكر، أن العاملين الذين تم تكريمهم وهم: " الدكتوره سهام أديب معوض أمين عام الجامعة السابق، أمينة شكرى عد الجواد بكلية العلوم، عبد الوهاب إبراهيم فرج إدارة الجامعة، صفاء رضا عبد العليم إدارة الجامعة، حسن عبد الحفيظ أحمد المدن الجامعية، هدى عبد الفتاح محمود المدن الجامعية، إيناس محمد عبده كلية العلوم، سعاد عبد القادر عبد الحليم كلية الطب البيطرى، حنان كمال محمد كلية التجارة، عادل عبد الستار على كلية العلوم.

كما كرم مجلس جامعة بنى سويف، العقيد ماجد محمد عبد الحميد بإدارة أمن الجامعة نظرا لتفانيه فى العمل والتعامل مع الطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بفطنة وهدوء مما كان له مردود إيجابى على منظومة الأمن داخل الجامعة.

وأشاد الدكتور منصور بالأداء المتميز لإدارة الأمن الإداري، فى مجابهة أى عقبات تعوق سير العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، مؤكدا أن المنظومة الأمنية تعد من أهم الركائز الهامة داخل الجامعة، حيث تم تدعيمها بالعديد من العناصر المتميزة حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة لتغطية الحرم الجامعى والكليات والمدن الجامعية.

كما وجه مجلس جامعة بنى سويف التهنئة للطالب أحمد محمد على لفوزه بمنصب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه الطالب عبد الرحمن أحمد سيد من خلال انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية وذلك خلال مجلس الجامعة بجلسته رقم 191 بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور منصور عن عقد اجتماع دورى مع رئيس اتحاد الطلاب ورؤساء اتحاد الكليات للوقوف على مقترحاتهم وحل المشكلات التى تواجههم وذلك بصفة دورية قبل انعقاد مجلس الجامعة وذلك لاحتواء اى مشكلات والعمل على توعيتهم بمختلف الموضوعات من خلال الأطر المنظمة للجامعة، موجها الشكر لكل من ساهم فى خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأعضاء المجلس مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون بين رؤساء اتحاد الكليات و عمداء الكليات لحل مشاكل الطلاب سواء بعقد لقاءات داخل مجالس الكليات أو المقابلات.

رئيس جامعة بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف مع المكرمين

رئيس جامعة بنى سويف