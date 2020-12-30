صحة الشرقية: المحافظة فى وضع مستقر بالنسبة لإصابات كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقريرا عن موقف المحافظة من حالات كورونا والتى ما زالت في حالة استقرار حسب ما تم نشره من خلال إنفوجراف لوزارة الصحة، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأمراض المزمنة رغم تحويل عدد من المستشفيات داخل المحافظة لمستشفيات عزل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحى، والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية طب جامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير مرفق الإسعاف، وذلك في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف لتذليل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين لسد حاجة المستشفيات ولمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مطالباً بزيادة عدد الاسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس والمتابعة المستمرة للمخالطين للحالات المصابة والخاضعين لإجراءات العزل المنزلي.

كما اطمأن المحافظ على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لحالات الحوادث والطوارئ بالمستشفيات الحكومية والجامعية مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات العلاجية للمرضي وللمترددين على المستشفيات.

واطمأن محافظ الشرقية من الدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحي على مخزون المستلزمات الطبية ومدى كفايتها لعلاج مرضي كورونا الخاضعين للعزل بالمستشفيات التابعة للتامين الصحي او حالات العزل المنزلي.

من جانبه استعرض الدكتور عبدالسلام عيد عميد، كلية الطب المجهودات المقدمة من جامعة الزقازيق لاستقبال ورعاية حالات كورونا، وكذلك جاهزية جميع الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات والأدوية.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس كارتداء الكمامة الواقية والبعد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية للتغلب على الفيروس والخروج من هذه الازمة بسلام.