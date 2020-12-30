صائد الوحوش.. حكايات عامل مقهى مع صيد التماسيح فى الترع بقنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

تمكن محمد عبيد، عامل بمقهى ومن هواة صيد "تماسيح الترع" من اصطياد تمساح هاجم الزبائن أثناء تواجدهم بالمقهى. وقال عبيد، إنه اعتاد على صيد الورن والزواحف ومنها الثعابين منذ سنوات، وذلك لخطورتهم على الأهالى ولاسيما تماسيح الترع التى تسبب أذى للماشية وتهاجم الإنسان في حال التعرض لها.

وأوضح محمد عبيد، أن الورن يعيش على شواطئ الترع ويتغذى على القوارض وكل ما يقابله أمامه من مخلفات ملقاة بجانب الترع، كما أنه يتمتع بقوة عالية في منطقة الذيل التي تعد الأخطر ويجب الابتعاد منها أو المسك بإحكام.

ولفت صائد الورنة إلى أنه يتابع أماكن تواجدها بالقرب من الترع ويبدأ في مباغتتها بالضرب على الرأس حتى يتمكن من السيطرة عليها ويطلق صراحها في مكان بعيد عن الأهالي، كما أنه أطلق سراح الورنة التي اصطادها.

وأشار عبيد، إلى أن المكان المتواجد بالقرب من عمله تتواجد ورنة كبيرة يقارب طولها على الـ 3 أمتار ويستعد لاصطيادها برفقة آخرين نظرا لقوتها.