شجاعة مبهرة.. طفل ينقذ شقيقه من حريق فى شقتهما ويقفز من نافذة الدور الثانى

فى شجاعة شديدة، تمكن طفل صغير يدعى، أنطونيو براون، البالغ من العمر 11 عامًا، من إنقاذ أخيه، البالغ من العمر 10 سنوات، عندما اشتعلت النيران فى شقته، كما نجا بعد القفز من نافذة الطابق الثانى، بعد التأكد من إنقاذ شقيقه.

وقال براون وهو من مدينة ممفيس فى ولاية تينيسي الأمريكية، إنه استيقظ على رائحة الدخان وفكر بسلامة أخيه على الفور، وفقا لموقع سبوتنيك.

وروى الصبي يوم 23 ديسمبر، "لقد أيقظته وفتحت الباب وطلبت منه الخروج من المنزل".



الصبى وشقيقه

وبعد إيقاظ شقيقه، ركض براون الشجاع إلى الجزء الخلفي من الشقة لمحاولة إيقاظ والده، لكن الباب كان ساخنا جدا وأدرك الصبى أن عليه الخروج من الشقة فكسر النافذة وقفز من الطابق الثانى، وأكد براون، أنه كان قلق على كلبه الذى ظل في الشقة فلم يتمكن العودة وإنقاذه لشدة حرارة المبنى، وبالنتيجة لم يعان الصبي إلا من رضوض بسيطة.

وقالت والدته: "لم أكن أعتقد أن صبيا يبلغ 11 عاما قادر على التفكير على هذا النحو".

وتمكن جميع أفراد الأسرة الخروج من الحريق بسلام، لكنهم فقدوا كل ما يملكونه جراء الحادثة، بما في ذلك هدايا عيد الميلاد، وقال براون، كنت أبكي في المستشفى لأنني كنت أفكر بجميع الأشياء التي فقدناها.

وسرعان ما نظمت صديقة العائلة صندوقا للتبرعات وقام أفراد المجتمع التبرع بمبلغ تجاوز 6 آلاف دولار.